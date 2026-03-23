18:17, 23 марта 2026Авто

Люди пострадали при вылете автомобиля на остановку в российском городе

В Гурьевске автомобиль влетел в остановку, пострадали пять человек
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Фото: страница «Госавтоинспекция 39» во «ВКонтакте»

В городе Гурьевске Калининградской области автомобиль влетел в остановку, пять человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

ДТП произошло в 15:10 по московскому времени на пересечении улиц Калининградское шоссе — Советская. Столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них вылетел на автобусную остановку, где находились три человека.

Травмы получили три пешехода и два водителя. На данный момент известно, что девочку и мальчика 16 лет, а также двух женщин госпитализировали. 22-летний водитель отказался от госпитализации.

Ранее стало известно, что в Ростовской области случилось ДТП с участием бензовоза и четырех легковых автомобилей. Авария произошла утром 21 марта на трассе Ростов — Таганрог. Бензовоз выехал на встречную полосу и врезался в четыре легковушки. Жертвами происшествия стали три человека.

