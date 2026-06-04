ПМЭФ-2026. День второй

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13:14, 4 июня 2026Экономика

Интерес России к экономике Танзании объяснили

«Ведомости»: Эксперты объяснили интерес РФ к Танзании выходом страны к Индийскому океану
Дмитрий Воронин
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Интерес России к экономическому сотрудничеству с Танзанией, речь о котором зашла на фоне визита президента африканской страны, во многом связан с ее географическим положением и выходом к Индийскому океану, а двустороннее сотрудничество строится на взаимовыгодной основе. Об этом рассказали эксперты, побеседовавшие с журналистами «Ведомостей».

Порт Дар-эс-Салам рассматривается как ключевой транспортный узел Восточной Африки, где проходит транзит товаров в страны региона, рынок которого насчитывает более 300 миллионов человек, объяснила руководитель программы африканских исследований ИМИ МГИМО Майя Никольская. Еще одним перспективным направлением взаимодействия она назвала цифровизацию, включая проекты в сфере госуправления и кибербезопасности, в которых Россия «более чем конкурентоспособна» с точки зрения технологий и возможностей кастомизации предлагаемых под запросы партнеров решений.

Накануне, 3 июня президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи со своей коллегой из Танзании Самией Сулуху Хассан, что у двух стран есть все возможности для наращивания взаимной торговли. Он подчеркнул, что Россия стала первой страной, которую его собеседница посетила с госвизитом после вступления в должность.

Переговоры президентов продлились около четырех часов. Также глава Танзании посетит проходящий в эти дни ПМЭФ-2026.

По словам директора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрея Маслова, ее визит в Россию является успехом отечественной дипломатии, поскольку Танзания относится к тем союзникам, которые делают Москву сильнее благодаря отсутствию потребности в помощи, высоким темпам роста, стабильности политической системы.

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