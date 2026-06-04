ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:12, 4 июня 2026Экономика

В России призвали заставить работать деньги «молчунов»

Силуанов: Пенсионные деньги «молчунов» могли бы работать как долгосрочные сбережения
Вячеслав Агапов
СюжетПМЭФ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Пенсионные деньги «молчунов» могли бы работать как долгосрочные сбережения. Заставить работать такие средства призвал министр финансов РФ Антон Силуанов, его цитирует «Интерфакс».

Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил создать объединенный пенсионный фонд, контрольный пакет в котором принадлежал бы государственным структурам. Его могли бы пополнить средства застрахованных лиц, которых называют «молчунами», пояснил глава госкорпорации.

По словам Силуанова, подобные граждане даже не знают, что у них есть деньги, которые ранее были зачислены как пенсионные накопления и которые сегодня находятся в Соцфонде и управляются ВЭБом.

«Мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться, чтобы эти деньги можно было наследовать, чтобы эти деньги можно было снять в случае особых жизненных ситуаций. Во всяком случае, дать больше возможности управлять этими деньгами», — пояснил глава Минфина.

Подобная мера потребует законодательного решения, чтобы средства, которые есть в Соцфонде, могли бы для людей использовать более эффективно, и эти деньги могли бы использоваться как основа для долгосрочных сбережений граждан, добавил министр.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что рисков очередного повышения пенсионного возраста в России в ближайшие 15-20 лет нет. Нынешние параметры пенсионной реформы (к 2030 году мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60), по мнению Бессараб, являются сбалансированными. «Не всем нравится, но это тот консенсус, которого достигло общество», — констатировала она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Последствия налета ВСУ на Санкт-Петербург проверили ВВС Швеции

    Раскрыты детали соглашения между Израилем и Ливаном

    В Европе пообещали помочь Армении в избавлении зависимости от России

    В России нашли способ строить дома за четыре месяца

    В России защитили права более 30 миллионов владельцев приватизированного жилья

    Разговор об имуществе между братьями на остановке закончился расправой

    Производитель объяснил популярность часов Путина

    Роботизированную «Депешу» показали на ПМЭФ

    21-летняя мать высунулась из машины и погубила себя

    Захарова отвергла оплату Москвой дороги Армении в Евросоюз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok