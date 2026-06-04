В России призвали заставить работать деньги «молчунов»

Силуанов: Пенсионные деньги «молчунов» могли бы работать как долгосрочные сбережения

Пенсионные деньги «молчунов» могли бы работать как долгосрочные сбережения. Заставить работать такие средства призвал министр финансов РФ Антон Силуанов, его цитирует «Интерфакс».

Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил создать объединенный пенсионный фонд, контрольный пакет в котором принадлежал бы государственным структурам. Его могли бы пополнить средства застрахованных лиц, которых называют «молчунами», пояснил глава госкорпорации.

По словам Силуанова, подобные граждане даже не знают, что у них есть деньги, которые ранее были зачислены как пенсионные накопления и которые сегодня находятся в Соцфонде и управляются ВЭБом.

«Мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться, чтобы эти деньги можно было наследовать, чтобы эти деньги можно было снять в случае особых жизненных ситуаций. Во всяком случае, дать больше возможности управлять этими деньгами», — пояснил глава Минфина.

Подобная мера потребует законодательного решения, чтобы средства, которые есть в Соцфонде, могли бы для людей использовать более эффективно, и эти деньги могли бы использоваться как основа для долгосрочных сбережений граждан, добавил министр.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что рисков очередного повышения пенсионного возраста в России в ближайшие 15-20 лет нет. Нынешние параметры пенсионной реформы (к 2030 году мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60), по мнению Бессараб, являются сбалансированными. «Не всем нравится, но это тот консенсус, которого достигло общество», — констатировала она.