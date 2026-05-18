Перспективы повышения пенсионного возраста в России оценили

В ГД исключили повышение пенсионного возраста в России в ближайшие 15-20 лет

Рисков очередного повышения пенсионного возраста в России в ближайшие 15-20 лет нет. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ее слова приводит сайт радиостанции «Говорит Москва».

Весомые предпосылки для более позднего выхода на пенсию россиян в настоящее время отсутствуют, пояснила парламентарий. Нынешние параметры пенсионной реформы (к 2030 году мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60), по мнению Бессараб, являются сбалансированными. «Не всем нравится, но это тот консенсус, которого достигло общество», — констатировала она.

Менять вышеуказанные параметры российские власти в долгосрочной перспективе не собираются, добавила Бессараб. В этом нет необходимости, отметила депутат. «И вообще к этому вопросу не стоит даже возвращаться», — заключила она.

Противоположного мнения по поводу перспектив повышения пенсионного возраста в России придерживается ряд экспертов. Предпосылками для изменения параметров реформы, отмечал финансовый аналитик Дмитрий Трепольский, могут стать острый кадровый голод в большинстве отраслей российской экономики и проблема стремительного старения рабочей силы. Если властям не удастся справиться с кризисной ситуацией в обозримом будущем, предупредил эксперт, у них останется два варианта: либо стимулировать граждан трудиться до глубокой старости, либо вновь прибегать к повышению пенсионного возраста. И тот, и другой сценарий, резюмировал Трепольский, чреват усилением социальной напряженности.

