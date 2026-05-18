Из числа возможных переговорщиков с Россией исключили одного политика

РИА Новости: Сообщения о кандидатуре Драги на роль переговорщика с РФ опровергли

Сообщения о возможной кандидатуре бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на роль переговорщика с Россией от Европейского союза (ЕС) не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя политика.

«У меня нет комментариев. Что касается Драги, то это всего лишь журналистские домыслы», — сказала собеседник агентства.

Ранее издание Politico называло Драги среди возможных кандидатов на роль посредника в переговорах с Россией. Отмечалось, что его воспринимают как относительно нейтральную к Москве фигуру. Сам политик при этом не подавал сигналов о желании стать переговорщиком от ЕС.

Среди других потенциальных кандидатов также упоминались бывший канцлер Германии Ангела Меркель и президент Финляндии Александр Стубб.