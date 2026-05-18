15:52, 18 мая 2026Россия

Выругавшийся матом на совещании с российским губернатором чиновник объяснился

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Выругавшийся матом на совещании с губернатором Курской области Александром Хинштейном глава приграничного Большесолдатского района Владимир Зайцев заявил, что не думал никого оскорблять, а сказанное было случайностью. Его слова приводит Baza в Telegram.

Российский чиновник пояснил, что фраза была адресована неким людям в его небольшом кабинете, которые якобы шумели и мешали его участию в онлайн-заседании с губернатором. Что это были за люди, Зайцев не уточнил. Он также подчеркнул, что не понял, как и почему в этот момент включился его микрофон.

Ранее сообщалось, что Хинштейн на заседании задал чиновнику вопрос о жалобах на перебои с водой в селе Любимовка. Однако в ответ последовал мат. Видео с совещания опубликовал Mash в Telegram.

Теперь в отношении чиновника проводится служебная проверка. Юрист Сергей Колосовский заявил, что главе района может грозить дисциплинарное наказание.

