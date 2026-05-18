Ушедший из России производитель резко увеличил продажи машин в стране

Аналитик Целиков: Продажи Skoda в России выросли почти на 197 % в 2026 году

С января по апрель 2026 года россияне зарегистрировали 2677 новых легковых автомобилей Skoda. Это почти втрое больше, чем за тот же период прошлого года, когда на учет было поставлено 903 машины. Рост составил 196,5 процента, сообщил в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Самой востребованной моделью за отчетный период стала Skoda Superb. На нее пришлось 1789 проданных единиц (66,8 процента). Следом идут кроссоверы Karoq (306 машин), Kamiq (286) и Kodiaq (183).

Более 95 процентов этих автомобилей прибыли в страну из Китая. «Но от этого они не перестали быть чешскими "Шкодами". Как уже писал ранее, россияне начали спокойнее относиться к месту сборки автомобилей», — подчеркнул эксперт.

Стоит напомнить, что в марте 2026 года Skoda сообщила о решении уйти с китайского рынка. В официальном заявлении компании говорилось, что сотрудничество с партнерами из КНР продолжится до середины 2026 года. Долгое время Китай оставался для Skoda главным рынком сбыта. С 2016 по 2018 год здесь было реализовано более 300 тысяч автомобилей. Но все изменилось в 2025 году, когда объем продаж упал до 15 тысяч единиц. Производитель решил изменить стратегию и сконцентрироваться на рынках Индии и странах Юго-Восточной Азии. Можно предположить, что автомобили бренда, которые попадают на российский рынок, — это складские остатки.