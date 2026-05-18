Стас «Ай, как просто!» раскрыл новые подробности развода

Объявивший о разводе Стас Васильев раскрыл, что они с женой хотят сохранить брак

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», который ранее объявил о разводе, раскрыл новые подробности отношений с супругой. В обзоре новостей, опубликованном в «VK Видео», Васильев заявил, что они с женой хотят сохранить брак.

По словам блогера, они с женой стараются сохранить брак, поскольку он важен для них обоих. Он также добавил, что в отношениях, которые длятся больше 10 лет, партнерам нужно работать над тем, чтобы сохранить романтические чувства.

Кроме того, Васильев добавил, что в последнее время стал дарить супруге цветы. «Я потом про то, чем у нас закончилась эпопея в семейной жизни, напишу. Не переживайте, в любом случае будет борьба, ничего так, я думаю, в любом случае не закончится», — добавил он.

Васильев рассказал о предстоящем разводе в начале мая. Блогер заявил, что решение о расторжении брака было обоюдным. Он добавил, что оставит бывшей жене свои сбережения и недвижимость.