19:50, 12 мая 2026

Стас «Ай, как просто!» объявил о разводе

Блогер Васильев объявил о разводе с женой Аксиньей Вундер после 10 лет отношений
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», объявил о разводе со своей супругой, графическим дизайнером Аксиньей Вундер после 10 лет отношений. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В общем, это были прекрасные 10 лет, но мы с Ксюшей разводимся. Такое бывает. Люди живут, а потом расходятся», — написал блогер. Он заявил, что решение о расставании было общим.

Блогер также назвал свою жену великой женщиной и заявил, что она сможет сделать счастливым любого мужчину. Васильев добавил, что оставит бывшей жене свои сбережения и недвижимость.

У Васильева и Вундер есть ребенок. В 2022 году у них родилась дочь Леона.

Ранее капитан команды КВН «Вятка» Дмитрий Бушуев рассказал о разводе. Он уточнил, что супруга съехала от него из трехкомнатной квартиры. Другие подробности юморист не раскрыл.

