09:06, 23 апреля 2026Интернет и СМИ

Звезда КВН рассказал о разводе

Капитан команды КВН «Вятка» Бушуев заявил, что разводится с женой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Дмитрий Бушуев (справа)

Дмитрий Бушуев (справа). Фото: Верховский Владимир / РИА Новости

Капитан команды КВН «Вятка» Дмитрий Бушуев рассказал о разводе. Об этом он объявил в подкасте юмориста Сергея Мезенцева, доступном на YouTube.

«Да, я развожусь. У меня развод. (...) Меня закоротило, дай бог, на один вечер. И потом, может быть, раз в три дня меня коротит на две минуты», — сказал звезда КВН. Он также добавил, что его супруга съехала от него из их трехкомнатной квартиры. Других подробностей Бушуев не раскрыл.

Бушуев, у которого была алкогольная зависимость, также добавил, что не возвращается к употреблению спиртного, даже если сталкивается с сильным эмоциональным потрясением.

Юморист женился в 2022 году. Его супругой стала женщина по имени Евгения.

Ранее стало известно, что блогерша Оксана Самойлова и рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) официально развелись. Сообщалось, что они заключили мировое соглашение.

