В США рассказали о пресечении Трампом наземной операции в Иране

CNN: Трамп пресек наземную операцию в Иране из-за риска эскалации

Президент США Дональд Трамп пресек разработанный американской армией план наземной операции в Иране из-за риска эскалации конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По информации источников телеканала, в процессе подготовки операции проводились срочные закрытые брифинги. Из-за этого генералу Дэну Кейну, председателю Объединенного комитета начальников штабов, пришлось вернуться с совещания представителей НАТО в Брюсселе. Спустя время он презентовал один из планов наземной операции Трампу.

«Однако Трамп приостановил операцию после предупреждения о том, что это, вероятно, спровоцирует жесткие ответные меры со стороны Ирана, продлит войну и еще больше погрузит мировую экономику в хаос, сообщили источники», — говорится в публикации.

Отмечается, что президент США также опасался большого количества жертв среди американцев.

Ранее сообщалось, что иранские власти сосредоточены на том, чтобы отстаивать национальные интересы Исламской Республики, поэтому у них нет времени отвечать на постоянные угрозы со стороны США в социальных сетях.