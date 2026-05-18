Банк России понизил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 19 мая составил 72,35 рубля

Банк России понизил курс доллара на 19 мая до 72,3497 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Котировки евро и юаня составили 84,0742 и 10,6279 рубля соответственно.

На 18 мая доллар стоил 73,1275 рубля, а евро — 85,1830 рубля. Что касается китайской валюты, то ее курс составлял 10,7318 рубля.

По прогнозам в начале второй половины последнего месяца весны доллар будет стоить 70-74 рубля.

Как полагает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, курс российской национальной валюты должен быть не выше 80 рублей за доллар. Такие котировки, по его мнению, нужны прежде всего для поддержки внутреннего производителя. Падение экспорта, зафиксированное в 2026 году, парламентарий объяснил укреплением рубля.