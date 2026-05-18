В России назвали главную цель визита Путина в Пекин

Депутат Гаврилов: Визит Путина в Пекин закрепит российско-китайское партнерство

Визит президента России Владимира Путина в Пекин имеет большое значение, потому что он выводит российско-китайские отношения из формата обычной дипломатической повестки в плоскость долгого политического проектирования, объяснил председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям и координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа важна именно как фиксация общей картины будущего, где Россия и Китай выступают крупными центрами силы, способными совместно влиять на мировую политику, торговлю, безопасность, энергетику и работу международных институтов», — уточнил парламентарий.

Главная цель визита, отметил он, состоит в том, чтобы закрепить высокий уровень российско-китайского партнерства и показать, что Москва и Пекин связывают свои интересы не с кратким политическим моментом, а с более глубокой перестройкой международной системы. Для России, обратил внимание депутат, это особенно значимо.

По его словам, в условиях санкционного давления, попыток изоляции и западного контроля над финансовыми, технологическими и логистическими потоками сотрудничество с Китаем дает Москве пространство для маневра, расширяет рынки сбыта, поддерживает промышленную кооперацию, усиливает энергетическое направление и помогает развивать расчеты в национальных валютах.

Политологически такой визит показывает, что Россия остается участником большой мировой политики, способным выстраивать отношения с державой первого ряда на равноправной основе. Здесь важно не сводить смысл переговоров к одному заявлению. Декларация работает как политический каркас, вокруг которого собираются практические темы Сергей Гаврилов председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям и координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР

Он уточнил, что обсуждаться будут торговля, газовые и нефтяные проекты, транспортные маршруты, атомная энергетика, сельское хозяйство, образование, научно-техническое взаимодействие, координация в ООН, БРИКС и ШОС.

Экономический смысл, отмечает парламентарий, тоже очевиден. Китай остается одним из главных внешнеторговых партнеров России, а российский рынок, сырьевая база, энергетика, транзитное положение и оборот с Азией имеют для Пекина самостоятельную ценность, объясняет он.

«Визит нужен для того, чтобы поддержать рост взаимной торговли, снять узкие места в логистике, продвинуть инфраструктурные проекты и придать политическое сопровождение тем сделкам, которые требуют решений на высшем уровне», — заявил депутат.

При этом сила визита, по его словам, будет измеряться не громкостью формулировок, а тем, насколько за декларацией последуют конкретные соглашения по энергетике, расчетам, транспорту и промышленной кооперации. Но уже сам факт подготовки такой декларации показывает, что Россия и Китай стремятся говорить не языком ситуативного партнерства, а языком долгой исторической линии, считает Гаврилов.

«Для Москвы это способ подтвердить, что мировой порядок меняется без западной монополии на определение норм, центров влияния и допустимых моделей развития» — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. Россия и Китай во время визита Путина намерены принять декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

