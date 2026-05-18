На Украине высказались о возобновлении наступления ВС РФ на одном направлении

Машовец: Российские войска возобновили наступление в Днепропетровской области

Российские войска возобновили наступление в Днепропетровской области. Об этом заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, наиболее заметное продвижение российских войск фиксируется на участке Новогригорьевка — Вербовое. Он подчеркнул, что подразделения армии России смогли сдвинуть линию фронта на 3-3,5 километра и соединиться с проникшими вглубь малыми группами.

Кроме того, сообщается, что российские военные ведут активные бои на западном берегу реки Янчур. По словам Машовца, они также приблизились к Новому Запорожью на расстояние около двух километров. Он отметил, что задача войск на данном направлении — оттеснить Вооруженные силы Украины (ВСУ) от Успеновки и выйти к коммуникациям в районе Доброполья.

Машовец подчеркнул, что самыми опасными участками для украинских войск являются районы, расположенные между Новогригорьевкой и Березовым, а также западнее реки Янчур.

Ранее российский офицер Евгений Паньков заявил, что в Новопавловке Днепропетровской области российские военные смогли зачистить позиции ВСУ при помощи данных из телефонов украинских военнопленных. По его словам, полученные средства передали командованию с помощью беспилотных летательных аппаратов.