Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:56, 18 мая 2026Бывший СССР

На Украине высказались о возобновлении наступления ВС РФ на одном направлении

Машовец: Российские войска возобновили наступление в Днепропетровской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские войска возобновили наступление в Днепропетровской области. Об этом заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, наиболее заметное продвижение российских войск фиксируется на участке Новогригорьевка — Вербовое. Он подчеркнул, что подразделения армии России смогли сдвинуть линию фронта на 3-3,5 километра и соединиться с проникшими вглубь малыми группами.

Кроме того, сообщается, что российские военные ведут активные бои на западном берегу реки Янчур. По словам Машовца, они также приблизились к Новому Запорожью на расстояние около двух километров. Он отметил, что задача войск на данном направлении — оттеснить Вооруженные силы Украины (ВСУ) от Успеновки и выйти к коммуникациям в районе Доброполья.

Машовец подчеркнул, что самыми опасными участками для украинских войск являются районы, расположенные между Новогригорьевкой и Березовым, а также западнее реки Янчур.

Ранее российский офицер Евгений Паньков заявил, что в Новопавловке Днепропетровской области российские военные смогли зачистить позиции ВСУ при помощи данных из телефонов украинских военнопленных. По его словам, полученные средства передали командованию с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы трое возможных посредников от Европы для переговоров с Россией. Только один пока не внес ясность

    Росгвардейцы прервали «праздник души» в московском супермаркете

    Кристен Стюарт в оголяющем тело костюме пришла на Каннский кинофестиваль

    Главной проблемой европейской страны стал рост цен

    Раскрыта схема по афере в особо крупном размере экс‑главы «Мосгипротранса»

    Сарик Андреасян и Лиза Моряк раскрыли пол будущего ребенка

    Нетаньяху пророчил «коллапс Ирана после первых ударов»

    Самолет с пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП и попал на видео

    Женщина родила ребенка в суде на скамье подсудимых

    В СБУ обеспокоились решениями Белоруссии по приграничным районам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok