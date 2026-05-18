Футболист «Зенита» стал чемпионом двух стран за один сезон

Футболист «Зенита» Страхиня Эракович стал чемпионом двух стран за один сезон. Об этом сообщает Sport24.

25-летний серб стал чемпионом России и Сербии в сезоне-2025/2026. До февраля 2026 года он выступал за «Зенит», затем его арендовала «Црвена Звезда». В составе петербуржцев он провел 19 матчей, в которых сделал одну результативную передачу. За белградский клуб Эракович сыграл в 19 встречах, в которых забил один гол и столько же раз ассистировал партнерам.

Срок аренды Эраковича продлится до 31 августа 2026 года. После этого он вернется в «Зенит».

17 мая 2026 года «Зенит» в 11-й раз в истории стал чемпионом России. Подопечные Сергея Семака финишировали с 68 очками, обогнав на два балла «Краснодар».