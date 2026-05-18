Названо неожиданное последствие жары

Врач Бурнацкая: Жара снижает работоспособность на 10-15 %

В сильную жару работоспособность человека может снизиться на 10-15 процентов. Об этом и других последствиях высоких температур предупредила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая в разговоре с «Известиями».

По словам эксперта, оптимальным режимом для офиса летом является температура плюс 23-25 градусов. Если столбики термометров поднимаются выше плюс 25-27 градусов, работоспособность падает. Кроме того, появляется риск теплового стресса, при котором мозг получает меньше кислорода. Первые признаки перегрева включают пульсирующую головную боль, раздражительность и сухость во рту.

«Красные флаги, требующие немедленного прекращения работы и охлаждения: тошнота, головокружение при вставании, учащенное сердцебиение в покое», — отметила Бурнацкая. Она добавила, что особенно внимательно следить за самочувствием в жару стоит сотрудникам старше 50 лет, беременным, людям с избыточной массой тела и хроническими заболеваниями сердца или почек.

Для поддержания организма в условиях высоких температур врач посоветовала соблюдать питьевой режим, выпивая дополнительно 100–150 миллилитров воды каждый час, а также избегать сладких газировок и большого количества кофе, которые усиливают жажду и дают диуретический эффект. Также следует делать небольшие перерывы каждые 45–60 минут, носить одежду из хлопка или льна и использовать настольные вентиляторы.

Ранее россиянам напомнили, что работодатель может перевести сотрудников на удаленный режим работы во время аномальной жары.