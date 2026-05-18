Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:17, 18 мая 2026Экономика

Названо неожиданное последствие жары

Врач Бурнацкая: Жара снижает работоспособность на 10-15 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В сильную жару работоспособность человека может снизиться на 10-15 процентов. Об этом и других последствиях высоких температур предупредила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая в разговоре с «Известиями».

По словам эксперта, оптимальным режимом для офиса летом является температура плюс 23-25 градусов. Если столбики термометров поднимаются выше плюс 25-27 градусов, работоспособность падает. Кроме того, появляется риск теплового стресса, при котором мозг получает меньше кислорода. Первые признаки перегрева включают пульсирующую головную боль, раздражительность и сухость во рту.

«Красные флаги, требующие немедленного прекращения работы и охлаждения: тошнота, головокружение при вставании, учащенное сердцебиение в покое», — отметила Бурнацкая. Она добавила, что особенно внимательно следить за самочувствием в жару стоит сотрудникам старше 50 лет, беременным, людям с избыточной массой тела и хроническими заболеваниями сердца или почек.

Для поддержания организма в условиях высоких температур врач посоветовала соблюдать питьевой режим, выпивая дополнительно 100–150 миллилитров воды каждый час, а также избегать сладких газировок и большого количества кофе, которые усиливают жажду и дают диуретический эффект. Также следует делать небольшие перерывы каждые 45–60 минут, носить одежду из хлопка или льна и использовать настольные вентиляторы.

Ранее россиянам напомнили, что работодатель может перевести сотрудников на удаленный режим работы во время аномальной жары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград

    Умер актер из «Звездных войн»

    В Европе столкнулись с мешающей переговорам с Россией проблемой

    Премьер Венгрии поставил условие для вступления Украины в ЕС

    Названо неожиданное последствие жары

    Спецпредставитель Путина прокомментировал снятие санкций США с российской нефти

    Меркель предостерегла европейских лидеров насчет Путина

    Лидер страны ЕС призвал к переговорам с Россией

    Названы любимые интерьерные стили россиян

    Возможное решение Банка России по поводу стейблкоинов в рублях объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok