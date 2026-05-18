Российский актер назвал главное отличие Москвы от других городов

Актер Белозеров: В Москве люди успевают сделать больше, чем в другом городе

Актер Степан Белозеров заявил, что в Москве люди успевают сделать больше, чем в другом городе. Отличительную особенность столицы он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

28-летний артист, снявшийся в фильмах «Буратино» и «Лед 3», признался, что Москва полюбилась ему сразу, при этом город до сих пор его восхищает. «Я как с первого раза приехал и увидел эти гигантские улицы и высоченные дома, так сразу был просто потрясен. И до сих пор, на самом деле, нахожусь под впечатлением. Вот как с первого взгляда впечатлился, так ничего и не поменялось», — рассказал он.

При этом Белозеров отметил, что не ощутил того, что темп жизни в Москве быстрее, чем в других городах, и что он от него отстает. «Когда возвращаюсь домой в Новосибирск, мне часто хочется обратно в Москву, потому что я представляю, что тут идет жизнь. Есть такое ощущение, что в Москве люди успевают сделать больше, чем в другом городе», — добавил артист.

Ранее актер Сергей Епишев заявил, что Москва выигрывает у Нью-Йорка за счет самобытности.