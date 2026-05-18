22:32, 18 мая 2026

Названы допустимые сроки отключения горячей воды в домах

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Sasha Chornyi / Shutterstock / Fotodom

Коммунальные службы могут планово отключать горячую воду в домах не более чем на 14 дней. Допустимые сроки назвал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в разговоре с агентством ТАСС.

Депутат напомнил, что в Москве рекомендуемое время ремонта короче и составляет 10 дней, тогда как по стране базовым ориентиром принято считать 14 дней. «Срок может быть больше, но это не должно происходить произвольно», — подчеркнул парламентарий. Он добавил, что отключать воду на более долгое время можно лишь при наличии объективных причин — например, если ресурсоснабжающей организации нужно больше времени на ремонт — и по согласованию с местными властями. При этом жильцов обязаны заблаговременно предупредить об этом, указав, какие работы ведутся и когда горячая вода будет возвращена, отметил Якубовский.

В случае, если горячей воды нет более двух недель, потребители имеют право потребовать от коммунальщиков перерасчет платы за услугу.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать плановое отключение горячей воды в многоквартирных домах для обмана россиян.

