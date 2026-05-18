23:18, 18 мая 2026Культура

Матвиенко объяснил зачеркнутое «International» на афишах «Иванушек»

Андрей Шеньшаков

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Продюсер Игорь Матвиенко объяснил решение группы «Иванушки International» зачеркнуть англоязычное слово в названии. О своем решении он рассказал ТАСС.

Он подтвердил, что слово «International» действительно будет зачеркнуто, по крайней мере, пока актуальна дискуссия вокруг англицизмов.

«Это, конечно, пиар-ход, но также некая позиция. С одной стороны, это шутка, с другой — я абсолютно согласен, что количество англицизмов и англонеологизмов превысило норму», — заявил народный артист.

Ранее продюсер «Иванушек International» допустил, что группу, возможно, придется переименовать в связи с обсуждением использования англицизмов.

