Матвиенко объяснил зачеркнутое «International» на афишах «Иванушек»

Продюсер Матвиенко назвал пиаром идею «Иванушек» зачеркнуть слово International

Продюсер Игорь Матвиенко объяснил решение группы «Иванушки International» зачеркнуть англоязычное слово в названии. О своем решении он рассказал ТАСС.

Он подтвердил, что слово «International» действительно будет зачеркнуто, по крайней мере, пока актуальна дискуссия вокруг англицизмов.

«Это, конечно, пиар-ход, но также некая позиция. С одной стороны, это шутка, с другой — я абсолютно согласен, что количество англицизмов и англонеологизмов превысило норму», — заявил народный артист.

Ранее продюсер «Иванушек International» допустил, что группу, возможно, придется переименовать в связи с обсуждением использования англицизмов.