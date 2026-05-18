В Эрмитаже прокомментировали скандал с троном

Директор Эрмитажа Пиотровский назвал вандализмом инцидент с посетителем на троне

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал инцидент с посетителем, который забрался на Большой императорский трон в Георгиевском зале. Его слова передает пресс-служба музея.

Руководитель учреждения культуры заявил, что произошедшее является актом вандализма. «Мы имеем дело с явным актом вандализма, причем вооруженного», — отметил Пиотровский.

Также Михаил заявил, что подобные поступки представляют угрозу и требуют жесткого реагирования, так как мешают другим посетителям и создают опасность.

Ранее стало известно, что севший на Большой императорский трон в Георгиевском зале Эрмитажа в воскресенье 45-летний посетитель направлен на медицинское обследование. Он агрессивно отреагировал на замечание смотрительницы музея и пытался сопротивляться вызванным сотрудниками росгвардейцам.