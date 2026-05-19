00:30, 19 мая 2026

Мужчина застрял в эскалаторе в метро и не смог выбраться

В США мужчину убила поездка на эскалаторе в метро
Антонина Черташ
Фото: SGr / Shutterstock / Fotodom

В США 40-летнего мужчину не смогли спасти после травм, полученных на эскалаторе в метро. Об этом сообщает Daily Mirror.

Трагический инцидент произошел 27 февраля на станции метро «Дэвис» в Бостоне около пяти часов утра. Стивен Маккласки, отец двоих детей, потерял равновесие, спускаясь на эскалаторе. Его куртка застряла в механизме. Мужчина пытался освободиться, расстегивая одежду, но ткань затянулась вокруг шеи, начав душить его.

При этом на видео с камер видеонаблюдения, опубликованном транспортным управлением Массачусетса, видно, что более десятка человек прошли мимо Маккласки, не оказав ему помощи. Один из прохожих несколько секунд наблюдал за происходящим, после чего развернулся и ушел в противоположном направлении.

Сотрудник станции остановил эскалатор примерно через 20 минут. Прибывшие пожарные обнаружили, что часть кожи на спине пострадавшего была затянута в механизм, а его одежда плотно застряла между ступенями. Потребовалось разбирать эскалатор, чтобы извлечь Маккласки.

Он впал в кому, и его госпитализировали. Спустя десять дней, девятого марта, у американца случился инфаркт, после которого его не удалось реанимировать. Сестра мужчины рассказала, что в последние годы он боролся с наркотической зависимостью, но «каждый день старался быть рядом с теми, кого любил». Семья Маккласки призвала транспортное управление взять на себя ответственность за случившееся. Офис окружного прокурора начал расследование.

Ранее сообщалось, что в США бездомная женщина попала в ковш мусоровоза, который ее спрессовал. Оператор ковша не заметил женщину, случайно захватил ее грейфером, сжал, а затем сбросил.

