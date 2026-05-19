США открыли 56 расследований о коррупции и хищении оружия на Украине

Власти Соединенных Штатов начали расследовать 56 случаев мошенничества и коррупции американской финансовой помощи, которая была направлена Киеву. Соответствующий доклад подготовили специалисты Пентагона, Госдепартамента и фактически ликвидированного американского Агентства по международному развитию, сообщает ТАСС.

Данный отчет передали на рассмотрение в Конгресс. По состоянию на 31 марта, инспекторы отчитались о 56 открытых и 13 завершенных расследованиях. При этом четыре дела передали на рассмотрение в Минюст США (аналог Генпрокуратуры).

Как уточняется, власти Америки провели совместную работу вместе с главным антикоррупционным органом — Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Детективы ведомства в сотрудничестве с американскими властями задержали скрывающегося в США украинского коррупционера, имя которого не раскрывается.

На Украине фигурант обвиняется в превышении должностных полномочий и подделке документов. Помимо прочего, иммиграционные власти США задержали троих украинцев, которые обвиняются по уголовным статьям. Их имена также не обнародовали.

Ранее профессор Генуэзского университета Паоло Бекки заявил, что президент США Дональд Трамп использует расследования НАБУ, чтобы ослабить положение украинского главы Владимира Зеленского. По его мнению, ведомство действует по указанию американского правительства.