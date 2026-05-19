Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:16, 19 мая 2026Бывший СССР

Власти США раскрыли шокирующий факт о хищении американского оружия на Украине

США открыли 56 расследований о коррупции и хищении оружия на Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jacek Marczewski / Agencja Wyborcz / Reuters

Власти Соединенных Штатов начали расследовать 56 случаев мошенничества и коррупции американской финансовой помощи, которая была направлена Киеву. Соответствующий доклад подготовили специалисты Пентагона, Госдепартамента и фактически ликвидированного американского Агентства по международному развитию, сообщает ТАСС.

Данный отчет передали на рассмотрение в Конгресс. По состоянию на 31 марта, инспекторы отчитались о 56 открытых и 13 завершенных расследованиях. При этом четыре дела передали на рассмотрение в Минюст США (аналог Генпрокуратуры).

Как уточняется, власти Америки провели совместную работу вместе с главным антикоррупционным органом — Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Детективы ведомства в сотрудничестве с американскими властями задержали скрывающегося в США украинского коррупционера, имя которого не раскрывается.

На Украине фигурант обвиняется в превышении должностных полномочий и подделке документов. Помимо прочего, иммиграционные власти США задержали троих украинцев, которые обвиняются по уголовным статьям. Их имена также не обнародовали.

Ранее профессор Генуэзского университета Паоло Бекки заявил, что президент США Дональд Трамп использует расследования НАБУ, чтобы ослабить положение украинского главы Владимира Зеленского. По его мнению, ведомство действует по указанию американского правительства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы должны показать русским». Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград

    В Пентагоне назвали виновного в отсутствии соглашения по Украине

    Москвичам раскрыли способы пережить аномальную жару

    Названы лучшие старые iPhone

    Сотрудница детского сада занялась сексом со школьницей в церкви

    Трамп оценил шансы на сделку с Ираном

    США уличили в подготовке нападения на соседнюю страну

    Министр финансов США попал в неловкую ситуацию в Китае

    Путин отправится с визитом в Китай

    Хакер назвал страны-поставщики наемников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok