Трамп оценил шансы на сделку с Ираном

Трамп заявил, что у США есть очень хорошие шансы на договоренность с Ираном

У Соединенных Штатов есть возможность достичь определенных соглашений с Ираном в рамках переговорного процесса о завершении конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции.

По его словам, сейчас представители Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран взаимодействуют по прямым каналам связи с Вашингтоном и Тегераном. «Шансы на то, что они смогут добиться чего-то, кажутся очень хорошими», — сказал глава Белого дома относительно вероятности сделки, которая может касаться отказа иранской стороны от ядерного оружия.

Трамп добавил, что будет очень рад, если договориться все-таки получится, «не разбомбив Иран до основания».

Ранее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан отметил, что диалог Ирана с США не означает капитуляцию. По его словам, Тегеран не отступит от своих законных прав.