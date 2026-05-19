01:54, 19 мая 2026Мир

Трамп оценил шансы на сделку с Ираном

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

У Соединенных Штатов есть возможность достичь определенных соглашений с Ираном в рамках переговорного процесса о завершении конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции.

По его словам, сейчас представители Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран взаимодействуют по прямым каналам связи с Вашингтоном и Тегераном. «Шансы на то, что они смогут добиться чего-то, кажутся очень хорошими», — сказал глава Белого дома относительно вероятности сделки, которая может касаться отказа иранской стороны от ядерного оружия.

Трамп добавил, что будет очень рад, если договориться все-таки получится, «не разбомбив Иран до основания».

Ранее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан отметил, что диалог Ирана с США не означает капитуляцию. По его словам, Тегеран не отступит от своих законных прав.

