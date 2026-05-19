Подростки устроили стрельбу в исламском центре в США

Двое подростков устроили стрельбу в исламском центре в Сан-Диего

В исламском центре в районе Клермонт в Сан-Диего, штат Калифорния, произошла стрельба. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, стрельбу устроили двое подростков 17 и 19 лет. В результате происшествия три человека получили ранения, в том числе охранник центра. Еще пять человек погибли, в том числе нападавшие. Утверждается, что ни один из полицейских не применял огнестрельное оружие.

Мотив стрелков устанавливается. В настоящее время власти рассматривают произошедшее как «преступление на почве ненависти». Отмечается, что на случившееся отреагировала также полиция Лос-Анджелеса, которая усилит патрулирование мечетей, исламских центров и других культовых сооружений.

Ранее в городе Мерсине в Турции мужчина открыл огонь по людям в ресторане и еще в нескольких местах. По имеющимся данным, погибли пять человек, и восемь пострадали.