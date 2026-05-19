03:11, 19 мая 2026Мир

Трамп назначил Ирану дедлайн

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

США приостановили боевые действия против Ирана на несколько дней и возобновят их, если стороны не достигнут сделки. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции.

Он уточнил, что речь идет не о продолжительном сроке, а о двух-трех днях. Трамп выразил надежду, что Тегеран согласится на сделку и Вашингтону не придется его атаковать.

«Если мы сможем все решить, не разбомбив все к чертям, то прекрасно», — сказал он.

Ранее Трамп сообщил, что передумал наносить запланированные на 19 мая удары по Ирану. Он объяснил, что об этом его попросили эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент ОАЭ Мохаммед бин Зайед.

