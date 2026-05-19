Доктор Мясников дал совет для сохранения здоровья спины

Доктор Мясников заявил, что спину нужно всегда держать прямо

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников дал россиянам совет, который поможет сохранить здоровье спины. Его рекомендация прозвучала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Мясников пригласил в студию девушку и попросил ее поднять с пола подушку. Гостья программы нагнулась, чтобы взять предмет, и доктор назвал это ошибкой. По его словам, сгибание спины может привести к грыже и даже к перелому позвоночника.

«У вас спина вообще должна быть всегда прямая», — заявил Мясников. Он уточнил, что осанку нужно держать в любой ситуации, в том числе при работе за компьютером, управлении машиной и во время гимнастики. Это поможет в будущем избежать проблем со спиной, подчеркнул специалист.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» призвал россиян не отмахиваться от двух симптомов, которые кажутся безобидными. В частности, доктор рассказал, что скорую помощь следует всегда вызывать при боли в груди.