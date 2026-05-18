Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:12, 18 мая 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал не отмахиваться от двух кажущихся безобидными симптомов

Врач Мясников призвал россиян не игнорировать боль в груди и одышку
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: brizmaker / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» не игнорировать два симптома, которые кажутся безобидными. Выпуск с предостережением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что нередко люди не придают значения своему плохому самочувствию и пытаются справиться с ним без помощи врачей. По его словам, скорую помощь нужно обязательно вызывать, если появилась боль в груди. «От чего ты не можешь отмахиваться? От боли в груди. [Люди думают]: "Ай, ерунда, невралгия, пройдет". Нет. Любая боль в груди должна расцениваться как сердечная, пока не будет доказано обратное», — объяснил доктор.

Вторым симптомом, который нельзя игнорировать, Мясников назвал одышку. Специалист подчеркнул, что иногда она может быть единственным проявлением инфаркта.

Ранее диетолог Марина Макиша перечислила продукты, которые необходимо употреблять для профилактики инфарктов и инсультов. К ним она, в частности, отнесла куриную печень и авокадо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы три кандидата на роль переговорщика с Россией

    Динамику торговли России с ключевым партнером оценили

    43-летняя Светлана Ходченкова в откровенном наряде станцевала на пилоне

    Раскрыт предсказывающий инфаркт точнее холестерина анализ

    В Москве наступила аномальная жара

    Двое юношей обеспечивали 9000 мошеннических звонков россиянам

    ФСБ раскрыла обманные методы вербовки россиян Украиной через чаты знакомств в Telegram

    Российская пенсионерка приняла опасную болезнь за аллергию на цветы и едва не погибла

    Российских гимнастов допустили до международных турниров с флагом и гимном

    Доктор Мясников призвал не отмахиваться от двух кажущихся безобидными симптомов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok