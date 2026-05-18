Доктор Мясников призвал не отмахиваться от двух кажущихся безобидными симптомов

Врач Мясников призвал россиян не игнорировать боль в груди и одышку

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» не игнорировать два симптома, которые кажутся безобидными. Выпуск с предостережением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что нередко люди не придают значения своему плохому самочувствию и пытаются справиться с ним без помощи врачей. По его словам, скорую помощь нужно обязательно вызывать, если появилась боль в груди. «От чего ты не можешь отмахиваться? От боли в груди. [Люди думают]: "Ай, ерунда, невралгия, пройдет". Нет. Любая боль в груди должна расцениваться как сердечная, пока не будет доказано обратное», — объяснил доктор.

Вторым симптомом, который нельзя игнорировать, Мясников назвал одышку. Специалист подчеркнул, что иногда она может быть единственным проявлением инфаркта.

