Лидер Туркмении Бердымухамедов пригласил Карла III на юбилей независимости

Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов пригласил короля Великобритании Карла III на 35-летний юбилей независимости страны. Об этом сообщила официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

Бердымухамедов пригласил Карла III, принца Эдварда и членов их семей в Туркменистан во время визита в Лондон. «Приглашения были приняты с большой благодарностью», — говорится в сообщении.

Газета также сообщает, что Карл III принял Бердымухамедова «с огромной честью», назвав его политическим деятелем «с высоким авторитетом». Кроме того, британский монарх выразил надежду на участие туркменских коней в предстоящих спортивных мероприятиях в Великобритании.

Туркменистан является постсоветской страной с официально закрепленным нейтральным статусом. Он также был утвержден в ООН в 1995 году. Кроме того, Туркмения — единственная из центральноазиатских стран республика, не вошедшая в состав Содружества Независимых Государств, являясь лишь наблюдателем при организации.

Ранее президент Туркмении Сердар Бердымухамедов пригласил председателя КНР Си Цзиньпина с официальным визитом посетить постсоветскую страну. Стороны также развивают сотрудничество в нефтегазовой сфере.