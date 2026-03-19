Президент нейтральной постсоветской страны пригласил Си Цзиньпина к себе

Бердымухамедов пригласил Си Цзиньпина в Туркмению

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов пригласил председателя КНР Си Цзиньпина с официальным визитом посетить постсоветскую страну. Об этом пишет газета «Нейтральный Туркменистан» со ссылкой на приглашение, переданное главой Халк маслахаты (Народного совета), бывшим президентом республики и отцом действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедовым.

Передача произошла во время его визита в Пекин. Туркменистан в настоящий момент ведет переговоры с национальной нефтегазовой корпорацией Китая (CNPC) о разработке второго этапа месторождения Галкыныш.

Туркменистан является постсоветской страной. Нейтральный статус официально закреплен в Конституции, он же был утвержден в ООН в 1995 году. Кроме того, Туркмения — единственная из центральноазиатских стран республика, не вошедшая в состав Содружества Независимых Государств.

Туркменистан также граничит с Ираном на юге. Ранее МИД России выразил признательность властям Туркмении, а также Азербайджана и Армении за содействие в эвакуации граждан России из Исламской Республики.