11:26, 18 мая 2026Силовые структуры

Стала известна личность подозреваемого в расправе над парой россиян в столице

В Москву доставят задержанного за убийство пары в столице
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москву доставят задержанного за расправу над парой в столице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.

По данным следствия, 17 мая в квартире на улице Корнейчука были обнаружены мужское и женское тела без признаков жизни с множественными телесными повреждениями.

Следователи и криминалисты столичного управления СК осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы. В результате подозреваемый в преступлении задержан на территории Калужской области. Им оказался 42-летний сосед пострадавших.

В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства. Ведется работа по закреплению доказательственной базы.

Ранее сообщалось, что конфликт между россиянином и знакомым закончился стрельбой.

