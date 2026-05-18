Стала известна личность подозреваемого в расправе над парой россиян в столице

В Москву доставят задержанного за убийство пары в столице

В Москву доставят задержанного за расправу над парой в столице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.

По данным следствия, 17 мая в квартире на улице Корнейчука были обнаружены мужское и женское тела без признаков жизни с множественными телесными повреждениями.

Следователи и криминалисты столичного управления СК осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы. В результате подозреваемый в преступлении задержан на территории Калужской области. Им оказался 42-летний сосед пострадавших.

В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства. Ведется работа по закреплению доказательственной базы.

Ранее сообщалось, что конфликт между россиянином и знакомым закончился стрельбой.