Конфликт между россиянином и знакомым закончился стрельбой

В Омской области арестовали мужчину за попытку убийства

В Омской области арестовали мужчину за попытку расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он подозревается по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, 13 мая 37-летний ранее судимый местный житель, угрожая расправой, несколько раз выстрелил в сторону 49-летнего знакомого, с которым у него до этого случился конфликт. Злоумышленник на машине скрылся с места происшествия в сторону города Называевска и в лесополосе избавился от оружия.

Сотрудники полиции, осуществлявшие его преследование, провели задержание и изъяли карабин с патронами.

Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.

