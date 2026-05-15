15:49, 15 мая 2026Силовые структуры

Конфликт между россиянином и знакомым закончился стрельбой

В Омской области арестовали мужчину за попытку убийства
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Омской области арестовали мужчину за попытку расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он подозревается по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, 13 мая 37-летний ранее судимый местный житель, угрожая расправой, несколько раз выстрелил в сторону 49-летнего знакомого, с которым у него до этого случился конфликт. Злоумышленник на машине скрылся с места происшествия в сторону города Называевска и в лесополосе избавился от оружия.

Сотрудники полиции, осуществлявшие его преследование, провели задержание и изъяли карабин с патронами.

Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что таксист изнасиловал и расправился с молодой россиянкой.

