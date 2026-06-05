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09:10, 5 июня 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали разрушающие зубы неожиданные продукты

Врач Гандельман заявил, что алкоголь вызывает кариес и разрушает зубы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Chubykin Arkady / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов назвали россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале неожиданные продукты, которые вызывают кариес и разрушают зубы. Выпуск с объяснением специалистов доступен на сайте телеканала.

Гандельман уточнил, что речь, в частности, идет об алкоголе. Врач объяснил, что при употреблении спиртного выделяется меньше слюны, которая должна очищать полость рта от микробов. «Выпил [алкоголь] — слюна не вырабатывается. Микробы начинают размножаться, (...) развивается кариес», — заявил кардиолог.

Также разрушительными для зубов врачи сочли некоторые напитки, например, апельсиновый сок и кофе. Коновалов отметил, что в них содержится кислота, разрушающая зубную эмаль.

Ранее биолог Екатерина Баранова раскрыла продукты, которые способны отбелить зубы. Таким свойством, по ее словам, обладают клубника и земляника.

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