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07:45, 30 июня 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали способные отбеливать зубы продукты

Биолог Баранова заявила, что клубника и земляника отбеливают зубы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Биолог Екатерина Баранова назвала продукты, которые способны отбеливать зубы. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» она сообщила, что таким свойством обладают некоторые ягоды. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Баранова заявила, что клубника и земляника помогут сделать зубы белее. При этом, как уточнила специалистка, обе ягоды не портят зубную эмаль.

Она добавила, что земляника также обладает мочегонным эффектом.

Ранее Баранова дала три совета для защиты от комаров. В частности, она рассказала, что насекомых отпугивают эфирные масла и запахи цитрусовых.

Перед этим Баранова раскрыла неочевидный способ замедлить старение. Биолог посоветовала женщинам пить молоко, чтобы задержать наступление менопаузы.

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