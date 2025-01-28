Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:02, 28 января 2025Интернет и СМИ

Назван неочевидный способ замедлить старение

Биолог Екатерина Баранова: Употребление молока задерживает наступление менопаузы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Happy Together / Shutterstock / Fotodom

Биолог Екатерина Баранова в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвала неочевидный способ замедлить старение женщинам. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Баранова рассказала, что употребление молока полезно для женщин. «Оно задерживает наступление менопаузы — это данные, подтвержденные медицинскими исследованиями», — отметила специалистка.

В то же время биолог подчеркнула, что чрезмерное употребление молока негативно влияет на здоровье мужчин, в частности провоцирует рак простаты. «Если мужчины пьют слишком много молока, у них вырабатывается такой пивной животик, очень большой, поэтому у них бывает после трех литров [молока] в сутки проблемы с раком простаты», — заключила Баранова.

Ранее врач-офтальмолог Михаил Коновалов назвал способ избежать старения мозга. Он рассказал, что во время пеших прогулок мозг интенсивно работает.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Карлсон заявил о попытке администрации Байдена убить Владимира Путина. Каких-либо подробностей журналист не раскрыл

      Трамп запретил трансгендерные войска

      Губернатор раскрыл подробности атаки дрона ВСУ на российский регион

      Российские маркетплейсы захотели раздавать невостребованные товары

      Счастливая в отношениях женщина обратилась за советом из-за пикантной переписки

      Москва и Подмосковье побили три тепловых рекорда

      В России упали продажи одного вида сладостей

      В российском регионе осудят двух сотрудников полиции за взяточничество

      Российские военные развернули понтонный мост в Курской области

      Российские военные нанесли удар по аэродрому и складам для сборки дронов ВСУ в Одессе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше