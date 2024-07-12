Россиянам назвали способ избежать старения мозга

Врач Коновалов заявил, что пешие прогулки помогут избежать старения мозга

Офтальмолог Михаил Коновалов заявил в программе «Жить здорово!» на Первом канале, что пешие прогулки помогут избежать старения мозга. Выпуск передачи, в котором врач назвал полезное свойство прогулок, доступен на сайте телеканала.

Коновалов напомнил, что во время пешей прогулки или экскурсии зрительная информация поступает в мозг через зрительный нерв. Таким образом формируются нейронные связи и когнитивные способности человека улучшаются, уточнил специалист. «Тогда наш мозг работает более интенсивно, и мы ментально не стареем», — заключил офтальмолог.

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