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09:27, 12 июля 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали способ избежать старения мозга

Врач Коновалов заявил, что пешие прогулки помогут избежать старения мозга

Фото: NEOM / Unsplash

Офтальмолог Михаил Коновалов заявил в программе «Жить здорово!» на Первом канале, что пешие прогулки помогут избежать старения мозга. Выпуск передачи, в котором врач назвал полезное свойство прогулок, доступен на сайте телеканала.

Коновалов напомнил, что во время пешей прогулки или экскурсии зрительная информация поступает в мозг через зрительный нерв. Таким образом формируются нейронные связи и когнитивные способности человека улучшаются, уточнил специалист. «Тогда наш мозг работает более интенсивно, и мы ментально не стареем», — заключил офтальмолог.

Ранее кардиолог Юрий Беленков рассказал о провоцирующей деменцию привычке. По его словам, к дегенеративному заболеванию может привести пересаливание еды.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о минусах сидячей работы. Он заявил, что если человек проводит по восемь часов в положении сидя, то у него увеличивается риск развития деменции.

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      Мария Большакова
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