Россиян предупредили о провоцирующей инсульт распространенной привычке

Врач Беленков заявил, что пересаливание пищи провоцирует инсульт

Академик РАН, врач-кардиолог Юрий Беленков в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что пересаливание пищи вызывает инсульт. Выпуск передачи, в котором он предупредили о провоцирующей опасное состояние распространенной привычке, доступен на платформе «Смотрим».

Беленков рассказал, что повышенное употребление соли стимулирует развитие артериальной гипертонии, что приводит к опасным последствиям, в частности к инсульту. «Конечно, это инсульт, болезнь Альцгеймера — это тоже уже процесс, так сказать, отсроченный, тоже возникает у гипертоников», — перечислил медик последствия привычки пересаливать еду.

Помимо этого злоупотребление солью часто приводит к развитию сосудистой деменции, заключил специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что привычка переваливать еду провоцирует развитие рака. Доктор рассказал, что 20 процентов всех онкологических заболеваний спровоцированы неправильным питанием.