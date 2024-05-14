Доктор Мясников предупредил об опасности восьмичасовой сидячей работы

Доктор Мясников: восьмичасовой рабочий день в сидячем положении сокращает жизнь

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что восьмичасовой рабочий день в сидячем положении сокращает жизнь. Об опасности такого режима работы он предупредил в беседе с ОСН.

«У офисных работников страдает позвоночник, они испытывают мышечные боли», — отметил врач. По словам доктора, в связи с этим в некоторых офисах сотрудники работают стоя за специальными столами. Кроме того, подобный образ жизни повышает риск развития деменции.

Специалист порекомендовал нивелировать вредные факторы сидячей работы с помощью физкультуры. Мясников заявил, что каждые 40-45 минут необходимо делать комплекс упражнений или как минимум прогуливаться.

Ранее доктор назвал три сокращающих жизнь россиян фактора. К ним Мясников причислил отсутствие физической активности, неправильное питание и вредные привычки.