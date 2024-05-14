Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:42, 14 мая 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников предупредил об опасности восьмичасовой сидячей работы

Доктор Мясников: восьмичасовой рабочий день в сидячем положении сокращает жизнь

Фото: Israel Andrade / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что восьмичасовой рабочий день в сидячем положении сокращает жизнь. Об опасности такого режима работы он предупредил в беседе с ОСН.

«У офисных работников страдает позвоночник, они испытывают мышечные боли», — отметил врач. По словам доктора, в связи с этим в некоторых офисах сотрудники работают стоя за специальными столами. Кроме того, подобный образ жизни повышает риск развития деменции.

Специалист порекомендовал нивелировать вредные факторы сидячей работы с помощью физкультуры. Мясников заявил, что каждые 40-45 минут необходимо делать комплекс упражнений или как минимум прогуливаться.

Ранее доктор назвал три сокращающих жизнь россиян фактора. К ним Мясников причислил отсутствие физической активности, неправильное питание и вредные привычки.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Названы фамилии украинцев, причастных к подрыву «Северных потоков». Что о них известно?

      Устроивший стрельбу у российского ТЦ получил 100 штрафов за последние полгода

      Двое подростков со старшим приятелем попались на попытке диверсии под Воронежем

      «Макфа» обжаловала решение о национализации

      Группировка «Север» начала продвижение на одном из направлений под Харьковом

      Суровикина заметили в Кремле

      Россиянкам перечислили самые модные платья на весну и лето

      Доктор Мясников предупредил об опасности восьмичасовой сидячей работы

      В Германии заявили об успешном продвижении России на всех участках фронта

      Молодые матери из одного региона России получили выплату в размере 50 тысяч

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше