Доктор Мясников назвал три сокращающих жизнь россиян фактора

Врач Мясников заявил, что неправильное питание сокращает продолжительность жизни

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие три вещи сокращают жизнь россиян. Его слова передает НСН.

Мясников заявил, что негативно на продолжительность жизни влияют отсутствие физической активности и неправильное питание. Еще одним фактором, сокращающим жизнь, он назвал вредные привычки, в том числе курение и злоупотребление алкоголем.

Доктор назвал эти три вещи убийцами россиян и объяснил, что они вызывают ожирение. Он уточнил, что с лишним весом связаны такие заболевания, как сахарный диабет, рак, инфаркт и инсульт.

«Если люди не будут менять свои пищевые привычки, будут сидеть ровно, отращивая себе живот, медицина не сможет ничего сделать», — добавил он.

Ранее Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскритиковал тех, кто практикует голодание. Врач назвал эту группу людей сумасшедшими.