Доктор Мясников назвал зрителя сумасшедшим

Врач Мясников назвал сумасшедшим зрителя, который практикует голодание

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал сумасшедшими людей, прибегающих к голоданию. Выпуск, в котором специалист озвучил свое мнение, доступен на платформе «Смотрим».

Один из героев передачи рассказал, что начал голодать, когда у него были проблемы с ногами. По словам мужчины, врачи заявляли, что он не сможет ходить, но эти прогнозы не оправдались. Гость программы связал это с длительными отказами от питания.

Мясников заметил, что на рассказ мужчины живо отреагировала гостья студии, практикующая интервальное голодание, и назвал их родственными душами. «Знаете, вы тоже сумасшедший, извините. (...) То, что вы решили голодать, на все плюнуть и жить по-своему, могло выйти двумя путями. Процентов 90 было на то, что вы себя загубите», — сказал доктор.

Ранее врачи Елена Малышева, Андрей Продеус и Михаил Коновалов рассказали, кому не следует практиковать интервальное голодание. Они заявили, что подобный тип питания противопоказан людям с сахарным диабетом.