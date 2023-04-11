Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:13, 11 апреля 2023Интернет и СМИ

Врачи с Первого канала предостерегли три группы людей от популярной диеты

Врач-терапевт Малышева предостерегла людей с сахарным диабетом от интервального голодания

Фото: Andrei_R / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предостерегли три группы людей от популярной диеты — интервального голодания. Выпуск доступен на Rutube.

Продеус рассказал, что при интервальном голодании человеку разрешено есть только в период с 12 часов дня до 8 часов вечера. В оставшееся время, как уточнил иммунолог, принимать пищу нельзя.

По словам Малышевой, эта диета противопоказана людям с сахарным диабетом. «Для диабетиков большие интервалы без еды — это серьезно, особенно если они на препаратах», — предупредила врач. Она заявила, что если человек с сахарным диабетом попытается интервально голодать, то у него может резко упасть сахар и ухудшиться состояние.

Коновалов же назвал интервальное голодание неполноценной диетой, так как, по мнению врача, те, кто придерживается ее, получают мало кальция и грубых волокон. Офтальмолог подчеркнул, что эта диета не подходит беременным женщинам, а также людям с расстройством питания, который могут съесть слишком много пищи за один прием.

Ранее Елена Малышева и гастроэнтеролог Игорь Городокин в программе «Жить здорово!» перечислили пять распространенных ошибок, которые совершают люди в туалете. Среди частых ошибок специалисты назвали поход в уборную вместе с телефоном и оставление крышки унитаза открытой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обещании Зеленского отдать Польше западные области Украины
ФСБ показала видео задержания собиравшегося воевать за ВСУ россиянина
США заподозрили ОАЭ в помощи России в обходе санкций
МИД Японии назвал Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией
Названы самые частые ошибки при самостоятельном бронировании тура
Марочко рассказал о попытках ВСУ ввести в заблуждение российскую радиоразведку
Судье Арбитражного суда Алтайского края дали 13 лет за получение крупных взяток
Не брившая подмышки несколько лет блогерша ответила на критику хейтеров
Нейросеть подготовила мирный договор по Украине
Названа самая опасная поза в сексе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.