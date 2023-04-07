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20:39, 7 апреля 2023Интернет и СМИ

Малышева перечислила пять распространенных ошибок в туалете

Врач Малышева назвала распространенной ошибкой оставление крышки унитаза открытой

Фото: Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин перечислили пять распространенных ошибок, которые люди совершают в туалете. О том, чего не следует делать во время посещения уборной, специалисты рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Одной из частых ошибок Малышева назвала оставление крышки унитаза открытой. По словам врача, после того как человек сходил в туалет, ему необходимо закрыть крышку и нажать кнопку смыва. В противном случае все бактерии могут разлететься по помещению и попасть в дыхательные пути, предупредил Городокин.

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Также Малышева напомнила, что после посещения уборной нельзя забывать мыть руки. Еще одной ошибкой, как отметила врач, является поход в туалет вместе с телефоном или газетой. Тогда время пребывания в помещении увеличивается, что может спровоцировать геморрой, уточнил Городокин. «Сидеть [в туалете] долго — это вредно, потому что когда мы сидим, увеличивается давление в прямой кишке, [увеличивается] давление на геморроидальные узлы и образуется геморрой», — рассказал он.

Помимо этого, Городокин назвал позу, которая считается неправильной в туалете. Он заявил, что на унитазе нельзя сидеть с прямой спиной, поскольку это может привести к затрудненной дефекации. При походе в уборную следует ставить ноги на подставку, так как такая поза способствует нормальному опорожнению кишечника, добавил гастроэнтеролог.

Врачи также порекомендовали смотреть в унитаз после совершения акта дефекации, так как любые изменения в стуле могут свидетельствовать о проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Ранее Городокин в программе «Жить здорово!» развеял популярный миф, что совершать акт дефекации нужно раз в день. По словам специалиста, в норме акт дефекации должен происходить от трех раз в день до одного раза в три дня.

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Олег Давыдов
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