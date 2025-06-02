Россиянам дали три совета для защиты от комаров

Биолог Баранова заявила, что комаров отпугивают эфирные масла

Биолог Екатерина Баранова дала россиянам в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» три совета, которые помогут защититься от комаров. Выпуск с рекомендациями специалистки доступен на платформе «Смотрим».

По словам Барановой, репелленты — средства, отпугивающие комаров — следует наносить только на одежду. Биолог подчеркнула, что защитные вещества станут менее эффективными, если они будут на коже. Кроме того, репелленты могут вызывать раздражение на незащищенных одеждой участках тела.

Также Баранова отметила, что от комаров защищают эфирные масла и запахи цитрусовых. Чтобы отпугнуть насекомых, она посоветовала вставить несколько почек гвоздики в целый лимон и положить его на пол в комнате. «Ваша задача: в том помещении, где вы находитесь, обезопасить его, и поэтому вы кладете его внизу. Воздух поднимается вверх, и получается такой шлейф, как занавес. Он не пускает комаров, потому что им это просто не нравится», — объяснила специалистка. Она добавила, что также неприятен для насекомых запах мяты и ботвы томатов.

Биолог добавила, что запахи цветов, напротив, привлекают комаров. Поэтому женщины, которые используют духи с цветочными ароматами, могут пострадать от укусов насекомых. «Комары, наоборот, будут к ним лететь именно потому, что они пахнут, как цветочек», — заключила Баранова.

Ранее реабилитолог Сергей Агапкин заявил, что снять зуд после укуса комара поможет чеснок. По его словам, продукт содержит вещество с антигистаминным действием.