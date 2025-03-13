Россиянам предложили натираться чесноком при одном неприятном симптоме

Врач Агапкин заявил, что от укуса комара поможет чеснок

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин предложил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» необычный способ борьбы с комариными укусами. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

На вопрос врача о том, помогает ли чеснок при укусе комара, гостья программы ответила отрицательно. Однако Агапкин не согласился с ней. По словам специалиста, существует несколько растительных продуктов, содержащих вещества с антигистаминным действием. Реабилитолог уточнил, что таким эффектом обладает петрушка, кинза и чеснок.

«Если натереть место укуса, это действительно уменьшает зуд, отек», — заявил Агапкин.

Ранее Агапкин рассказал о другом полезном свойстве чеснока. Врач отметил, что продукт препятствует образованию тромбов и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. Таким же эффектом обладают и яблоки, подчеркнул медик,