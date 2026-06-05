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09:25, 5 июня 2026Спорт

Россиянин помог «Каролине» выиграть у «Вегаса» и сравнять счет в финале Кубка Стэнли

Россиянин Свечников помог «Каролине» одолеть «Вегас» и сравнять счет в финале Кубка Стэнли
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

Россиянин помог «Каролине» выиграть у «Вегаса» и сравнять счет в финале Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По ходу третьего периода хоккеисты «Харрикейнз» проигрывали 0:2. Однако в промежутке с 51-й по 56-ю минуты они перевернули ход встречи, забросив три шайбы подряд. Российский форвард Андрей Свечников принял участие в третьей голевой комбинации. Основное время матча завершилось со счетом 3:3, а в овертайме победу «Каролине» принес точный бросок Сета Джарвиса.

Таким образом, «Харрикейнз» по итогам первых двух домашних матчей сравняли счет в финальной серии Кубка Стэнли — 1-1. Третья игра в противостоянии пройдет в Парадайсе, штат Невада, в ночь на воскресенье, 7 июня. Она начнется в 03:00 по московскому времени.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов призвал российских хоккеистов к бойкоту нового формата Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Со следующего сезона в мероприятии примут участие команды, составленные из игроков Канады, США, Финляндии, Швеции и остального мира, в которую могут попасть россияне вместе с белорусами, чехами, словаками, немцами и другими. Каждая команда сыграет четыре пятиминутных матча, а две лучшие сразятся в 10-минутном финальном матче, победитель которого получит приз в размере 2 миллионов долларов.

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