Герман Греф перечислил «всадников апокалипсиса» в российской экономике

Глава Сбера Герман Греф рассказал о всадниках апокалипсиса в российской экономике. Об этом он сообщил на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Он указал, что к ним можно отнести высокую ставку, растущую налоговую нагрузку, крепкий рубль и административные барьеры. Все это приводит к сложной ситуации для экономического развития при падающем спросе.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что в настоящее время российская экономика функционирует в режиме управляемого охлаждения. Трансформация произошла после периода бурного экономического роста, который фиксировался в предыдущие несколько лет, пояснил он. «Сейчас мы находимся в периоде управляемого охлаждения», — констатировал он.