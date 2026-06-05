Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:17, 5 июня 2026Экономика

Греф рассказал о «всадниках апокалипсиса» в российской экономике

Герман Греф перечислил «всадников апокалипсиса» в российской экономике
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Глава Сбера Герман Греф рассказал о всадниках апокалипсиса в российской экономике. Об этом он сообщил на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Он указал, что к ним можно отнести высокую ставку, растущую налоговую нагрузку, крепкий рубль и административные барьеры. Все это приводит к сложной ситуации для экономического развития при падающем спросе.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что в настоящее время российская экономика функционирует в режиме управляемого охлаждения. Трансформация произошла после периода бурного экономического роста, который фиксировался в предыдущие несколько лет, пояснил он. «Сейчас мы находимся в периоде управляемого охлаждения», — констатировал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День третий. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    Выгоду от конверсии МБР «Тополь» оценили

    Назван один из главных рисков для российской экономики

    Ида Галич объяснила резкое изменение стиля

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Глава МИД Германии обратился к Путину

    В России заявили о «капкане Заботкина» для российского бизнеса

    ВСУ столкнулись с трудностями в поставках под Краматорском из-за ударов дронов России

    Похудевший на 80 килограммов артист «Кривого зеркала» показал волосы после пересадки

    Стоматолог предупредила об опасности чистки зубов сразу после завтрака

    Под Москвой взрыв прогремел в коттеджном поселке

    В России ответили на обвинения со стороны Молдавии

    Россиянин помог «Каролине» выиграть у «Вегаса» и сравнять счет в финале Кубка Стэнли

    Выгоду от конверсии МБР «Тополь» оценили

    Аэропорты двух курортных городов России перестали принимать самолеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok