Выгоду от конверсии МБР «Тополь» оценили

Баканов: Конверсия МБР «Тополь» может принести до восьми пусков в год

Конверсия межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь» в носитель «Старт-1М» может принести до восьми пусков в год. С такой оценкой выступил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Приходит компания "Новый старт" — дополнительно до 6-8 запусков в год приносит конверсия "Тополя"», — сказал руководитель.

В мае ТАСС напомнил, что конверсионная ракета «Старт-1М» готовится к запуску с Восточного в 2027 году.

Созданный на базе МБР «Тополь» носитель сможет выводить на орбиты высотой 200-1500 километров космические аппараты массой 150-700 килограммов. Преимуществами новой ракеты выступают быстрая подготовка к пуску, низкая стоимость, высокая надежность и использование готовой инфраструктуры.