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09:23, 5 июня 2026Наука и техника

Выгоду от конверсии МБР «Тополь» оценили

Баканов: Конверсия МБР «Тополь» может принести до восьми пусков в год
Иван Потапов
Иван Потапов
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Конверсия межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь» в носитель «Старт-1М» может принести до восьми пусков в год. С такой оценкой выступил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Приходит компания "Новый старт" — дополнительно до 6-8 запусков в год приносит конверсия "Тополя"», — сказал руководитель.

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В мае ТАСС напомнил, что конверсионная ракета «Старт-1М» готовится к запуску с Восточного в 2027 году.

Созданный на базе МБР «Тополь» носитель сможет выводить на орбиты высотой 200-1500 километров космические аппараты массой 150-700 килограммов. Преимуществами новой ракеты выступают быстрая подготовка к пуску, низкая стоимость, высокая надежность и использование готовой инфраструктуры.

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