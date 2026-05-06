В России напомнили о новой ракете «Старт-1М»

ТАСС: Ракета «Старт-1М» готовится к запуску с Восточного в 2027 году

Конверсионная ракета «Старт-1М» готовится к запуску с Восточного в 2027 году, напоминает ТАСС.

Агентство пишет, что созданный на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» носитель сможет выводить на орбиты высотой 200-1500 километров космические аппараты массой 150-700 килограммов. Преимуществами новой ракеты выступают быстрая подготовка к пуску, низкая стоимость, высокая надежность и использование готовой инфраструктуры.

В марте 2025-го ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли утверждал, что летно-конструкторские испытания российской ракеты «Старт-1М» начнутся в 2026 году.

В июле 2024-го госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что на космодроме Восточный определены места подготовки и пуска конверсионной легкой ракеты «Старт-1М».

В мае того же года генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов заявил, что «Старт-1М» может запускаться с Восточного.