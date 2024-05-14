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09:33, 14 мая 2024Наука и техника

Генконструктор допустил запуск «Старта-1М» с Восточного

Генконструктор МИТ Соломонов допустил запуск ракеты «Старт-1М» с Восточного

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Конверсионная ракета «Старт-1М» может запускаться с космодрома Восточный, допустил генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, летные испытания перспективного носителя, основанного на межконтинентальной баллистической ракете (МБР) «Тополь-М», начнутся в 2026 году. Генконструктор не назвал площадку, с которой произойдет первый старт носителя.

«Сначала должны пройти испытания, затем будут маркетинговые предложения», — сказал руководитель.

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В апреле агентство со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что новая российская ракета космического назначения «Старт-1М» сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 500 килограммов полезной нагрузки.

В том же месяце ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что «Старт-1М» создается МИТ на базе МБР «Тополь-М».

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      Иван Потапов
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