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03:00, 16 апреля 2024Наука и техника

Раскрыто происхождение новой российской ракеты

ТАСС: ракету «Старт-1М» создадут на базе МБР «Тополь-М»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Конверсионный носитель космического назначения «Старт-1М» создадут на базе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М». Происхождение новой российской ракеты со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли раскрывает ТАСС.

По словам собеседника, соответствующие работы ведутся Московским институтом теплотехники (МИТ), а создание нового носителя не потребует радикальных изменений в конструкции МБР. Одно из отличий между ними будет заключаться в разных траекториях полета.

В апреле прошлого года агентство со ссылкой на организацию «Агат» сообщило, что в России будет создана ракета космического назначения «Старт-1М», предназначенная для запуска нагрузки с космодромов Плесецк и Восточный. Грузоподъемность нового носителя — 150-700 килограммов на орбиты высотой 200-1500 километров.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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