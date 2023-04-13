Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:36, 13 апреля 2023Наука и техника

Россия создаст ракету «Старт-1М» для Восточного и Плесецка

«Агат»: в России будет создана ракета-носитель «Старт-1М»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В России будет создана ракета космического назначения «Старт-1М», предназначенная для запуска нагрузки с космодромов Плесецк и Восточный. Об этом со ссылкой на «Агат» сообщает ТАСС.

Агентство обратило внимание на стенд организации, представленный на конгрессе «Сфера». Там указано, что разработчиком конверсионной ракеты, предназначенной для запуска космических аппаратов (КА), выступает Московский институт теплотехники.

«Комплекс обеспечивает подготовку и проведение запусков КА массой 150-700 килограммов на орбиты высотой 200-1500 километров с космодромов Восточный и Плесецк», — указано в соответствующих материалах о носителе.

Материалы по теме:
С того света Украина снабдила США козырем в космической гонке
С того светаУкраина снабдила США козырем в космической гонке
30 августа 2017
Трудности перевоза Как США пытались отказаться от российских ракетных двигателей
Трудности перевозаКак США пытались отказаться от российских ракетных двигателей
30 октября 2014

Преимуществами комплекса называются высокая оперативность запуска, низкая стоимость носителя, высокая надежность и возможность использования имеющейся инфраструктуры.

В апреле гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил о начале изготовления ряда элементов для ракеты «Рокот-М» без украинской системы управления, полностью с российскими деталями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
ФСБ назвала организаторов убийства Владлена Татарского. Кто помог украинским спецслужбам взорвать военкора?
Московские школьники отправились в Большую Арктическую экспедицию
Порошенко записал для «врагов» видео с кувалдой
В Японии вышла первая за шесть лет книга Харуки Мураками
Филипп Киркоров ответил хейтерам на нападки после смены образа
ФСБ заявила о применении Западом новых видов кибероружия против России
В Кремле рассказали о главном стремлении Путина
Песков объяснил отсутствие Telegram-канала у Путина
Песков порассуждал о формировании образа героев России
В Кремле связали патриотизм с желанием жить в своей стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.