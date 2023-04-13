Россия создаст ракету «Старт-1М» для Восточного и Плесецка

«Агат»: в России будет создана ракета-носитель «Старт-1М»

В России будет создана ракета космического назначения «Старт-1М», предназначенная для запуска нагрузки с космодромов Плесецк и Восточный. Об этом со ссылкой на «Агат» сообщает ТАСС.

Агентство обратило внимание на стенд организации, представленный на конгрессе «Сфера». Там указано, что разработчиком конверсионной ракеты, предназначенной для запуска космических аппаратов (КА), выступает Московский институт теплотехники.

«Комплекс обеспечивает подготовку и проведение запусков КА массой 150-700 килограммов на орбиты высотой 200-1500 километров с космодромов Восточный и Плесецк», — указано в соответствующих материалах о носителе.

Преимуществами комплекса называются высокая оперативность запуска, низкая стоимость носителя, высокая надежность и возможность использования имеющейся инфраструктуры.

В апреле гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил о начале изготовления ряда элементов для ракеты «Рокот-М» без украинской системы управления, полностью с российскими деталями.